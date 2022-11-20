Explosion der Asylzahlen: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 35: Explosion der Asylzahlen: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?
63 Min.Folge vom 20.11.2022
Flüchtlingschaos in Europa: Kollabiert das Asylsystem? Zu Gast bei Katrin Prähauser sind: Claus Strunz, Chefredakteur „BildTV", Irene Brickner, Journalistin „Der Standard“, Carina Kerschbaumer, Mitglied der Chefredaktion "Kleine Zeitung", Peter Plaikner, Politikanalyst und Medienberater
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