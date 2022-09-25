Tiroler Landtagswahl: Abrechnung mit dem System Kurz?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 27: Tiroler Landtagswahl: Abrechnung mit dem System Kurz?
65 Min.Folge vom 25.09.2022
Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind: Richard Schmitt, Chefredakteur „eXXpress“, Barbara Tóth, Journalistin „Der Falter“, Ralph Schöllhammer, Politologe und Kolumnist, Ben Weiser, Chefredakteur „Zackzack.at“
