Fall Leonie: Ist der Staat Schuld?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 37: Fall Leonie: Ist der Staat Schuld?
64 Min.Folge vom 04.12.2022
Bei Moderatorin Katrin Prähauser diskutieren: Anna Schneider, Chefreporterin „Die Welt“, Florian Höllwarth, Opferanwalt der Familie Leonies, Ahmad Mansour, Autor und Psychologe, Herbert Lackner, ehem. Chefredakteur „profil“
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0