Ukraine auf dem Vormarsch: Sieg um jeden Preis?
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 26: Ukraine auf dem Vormarsch: Sieg um jeden Preis?
63 Min.Folge vom 18.09.2022
Ukraine auf dem Vormarsch: Sieg um jeden Preis? // Moral gegen Machtpolitik: Europa im Abseits? Zu Gast bei Katrin Prähauser sind: Johannes Varwick, Politikwissenschaftler, Birgit Kelle, Publizistin, Helmut Thoma, Medienmanager, Walter Feichtinger, Militär-Experte
