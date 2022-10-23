Schwere Vorwürfe gegen Kurz: Wie korrupt ist unsere Politik?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 31: Schwere Vorwürfe gegen Kurz: Wie korrupt ist unsere Politik?
65 Min.Folge vom 23.10.2022
Schwere Vorwürfe gegen Kurz: Wie korrupt ist unsere Politik? // Asylkrise in Österreich: Versagen mit Ansage? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind: Ahmad Mansour, Autor und Psychologe, Richard Schmitt, Chefredakteur „eXXpress.at“, Edith Meinhart, Journalistin bei „Profil“, Heinz Mayer, Verfassungsjurist.
