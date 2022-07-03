Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Eine Krise folgt der nächsten: Versagt die Politik?

ServusTVStaffel 2Folge 22vom 03.07.2022
Eine Krise folgt der nächsten: Versagt die Politik?

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 22: Eine Krise folgt der nächsten: Versagt die Politik?

68 Min.Folge vom 03.07.2022

Eine Krise folgt der nächsten: Versagt die Politik? // „Weiter so“ statt „Waffen nieder“: Wann endet dieser Krieg? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Ahmad Mansour, Autor und Psychologe, Bettina Röhl, Journalistin, Thomas Eppinger, Publizist, Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher und "eXXpress" - Kolumnist

