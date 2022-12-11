Alarm auf Kinderstationen: Gesundheitssystem am Anschlag?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 38: Alarm auf Kinderstationen: Gesundheitssystem am Anschlag?
66 Min.Folge vom 11.12.2022
Alarm auf Kinderstationen: Gesundheitssystem am Anschlag? // Corona-Bilanz: Muss sich die Politik entschuldigen? Zu Gast bei Katrin Prähauser sind: Martin Sprenger, Autor und Public-Health-Experte, Eric Frey, Wirtschaftsjournalist beim „Standard“, Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin, Marc Friedrich, Publizist und Ökonom
