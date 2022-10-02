Zum Inhalt springenBarrierefrei
Showdown vor der Wahl: Analyse der Runde der Herausforderer

ServusTVStaffel 2Folge 28vom 02.10.2022
63 Min.Folge vom 02.10.2022

Showdown vor der Wahl: Analyse der Runde der Herausforderer // Anschlag auf Nord Stream: Ist das Gas jetzt abgedreht? Darüber diskutieren bei Katrin Prähauser: Martina Salomon, Chefredakteurin „Kurier“, Natascha Strobl, Politikwissenschaftlerin und Bloggerin, Albert Fortell, Schauspieler, unterstützt im Wahlkampf Tassilo Wallentin und Wolfgang Bachmayer, Meinungsforscher

