Folge 23: Preisschock und Energienot: Droht ein Wut-Herbst?
63 Min.Folge vom 28.08.2022
Sanktionen auf dem Prüfstand: Muss Europa umdenken?// Preisschock und Energienot: Droht ein Wut-Herbst? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Andras Szigetvari, Wirtschaftsjournalist „Der Standard“, Tom Bohn, Drehbuchautor und Filmemacher, Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin, Josef Cap, Kommentator und ehem. Politiker.
