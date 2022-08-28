Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Preisschock und Energienot: Droht ein Wut-Herbst?

ServusTVStaffel 2Folge 23vom 28.08.2022
Preisschock und Energienot: Droht ein Wut-Herbst?

Folge 23: Preisschock und Energienot: Droht ein Wut-Herbst?

63 Min.Folge vom 28.08.2022

Sanktionen auf dem Prüfstand: Muss Europa umdenken?// Preisschock und Energienot: Droht ein Wut-Herbst? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Andras Szigetvari, Wirtschaftsjournalist „Der Standard", Tom Bohn, Drehbuchautor und Filmemacher, Christina Aumayr-Hajek, Kommunikationsberaterin, Josef Cap, Kommentator und ehem. Politiker.

