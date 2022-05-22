Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 22.05.

ServusTVStaffel 2Folge 17vom 22.05.2022
Der Talk am 22.05.

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 17: Der Talk am 22.05.

67 Min.Folge vom 22.05.2022

Nato oder Neutralität: Was schützt Österreich? // Energiemangel: Droht ein eiskalter Winter? // Moral statt Kalkül: EU am Holzweg? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind Christian Ultsch, Außenpolitik-Chef der „Presse“, Gudula Walterskirchen, Publizistin, Philipp Gut, Schweizer Kommunikationsberater, Nikolaus Kowall, Ökonom und Blogger

ServusTV
