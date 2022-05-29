Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 2Folge 18vom 29.05.2022
65 Min.Folge vom 29.05.2022

Neuer Schwung im Osten: Muss die Ukraine Land aufgeben? // Ringen um das Ölboykott: Bröckelt die europäische Einigkeit? Zu Gast bei Katrin Prähauser sind Rosemarie Schwaiger, Kolumnistin „Die Presse“ Dirk Schümer, Autor und Journalist, Gregor Razumovsky, austro-ukrainischer Publizist und Unternehmer Hans Ulrich Jörges, Journalist.

ServusTV
