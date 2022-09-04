Steuermilliarden für Wien Energie: Versehen oder Versagen?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 24: Steuermilliarden für Wien Energie: Versehen oder Versagen?
67 Min.Folge vom 04.09.2022
Steuermilliarden für Wien Energie: Versehen oder Versagen?// Wahlen im Krisenherbst: Denkzettel für die Politik? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Albert Fortell, Schauspieler und Unterstützer von Tassilo Wallentin in der BP-Wahl, Christoph Lütge, Wirtschaftsethiker und Kommentator, Gudula Walterskirchen, Publizistin und Barbara Tóth, Journalistin „Der Falter“.
