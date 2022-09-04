Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Steuermilliarden für Wien Energie: Versehen oder Versagen?

ServusTVStaffel 2Folge 24vom 04.09.2022
67 Min.Folge vom 04.09.2022

Steuermilliarden für Wien Energie: Versehen oder Versagen?// Wahlen im Krisenherbst: Denkzettel für die Politik? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Albert Fortell, Schauspieler und Unterstützer von Tassilo Wallentin in der BP-Wahl, Christoph Lütge, Wirtschaftsethiker und Kommentator, Gudula Walterskirchen, Publizistin und Barbara Tóth, Journalistin „Der Falter“.

