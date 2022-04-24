Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 14: Der Talk am 24.04.
64 Min.Folge vom 24.04.2022
Schlacht um die Ostukraine: Naht die Entscheidung? // Debatte um Waffenlieferungen: Muss der Westen mehr tun? Bei Katrin Prähauser diskutieren Jürgen Todenhöfer, Kriegsberichterstatter, Evelyn Peternel, Außenpolitik-Journalistin beim „Kurier“, Robert Stelzl, Publizist, Andrew Denison, US-amerikanischer Publizist.
