Der Talk am 24.04.

ServusTVStaffel 2Folge 14vom 24.04.2022
64 Min.Folge vom 24.04.2022

Schlacht um die Ostukraine: Naht die Entscheidung? // Debatte um Waffenlieferungen: Muss der Westen mehr tun? Bei Katrin Prähauser diskutieren Jürgen Todenhöfer, Kriegsberichterstatter, Evelyn Peternel, Außenpolitik-Journalistin beim „Kurier“, Robert Stelzl, Publizist, Andrew Denison, US-amerikanischer Publizist.

