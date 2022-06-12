Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 12.06.

ServusTVStaffel 2Folge 19vom 12.06.2022
Der Talk am 12.06.

Der Talk am 12.06.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 19: Der Talk am 12.06.

65 Min.Folge vom 12.06.2022

Die große Teuerung: Ist unser Wohlstand in Gefahr? // Hunger als Waffe: Droht eine neue Flüchtlingswelle? // Schwere Kämpfe im Osten: Wann endet dieser Krieg? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christoph Schwennicke, Journalist, ehem. Chefredakteur des „Cicero“ , Helmut Thoma, ehem. RTL-Chef, Harald Oberhofer, Ökonom, Velina Tchakarova, Expertin für Geopolitik

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen