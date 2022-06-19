Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 20: Der Talk am 19.06.
67 Min.Folge vom 19.06.2022
Kampf gegen die Teuerung: Zahlen wir drauf? // Putin dreht den Gashahn zu: Müssen wir im Winter frieren? // Neuer Sturm auf unsere Grenzen: Wiederholt sich 2015? Zu Gast bei Katrin Prähauser: Frauke Petry, ehem. AfD-Politikerin und Autorin, Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher und Kolumnist, Meret Baumann, ehem. Österreich-Korrespondentin der NZZ, Andras Szigetvari, Journalist „Der Standard“
Altersfreigabe:
0