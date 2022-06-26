Zum Inhalt springenBarrierefrei
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

ServusTVStaffel 2Folge 21vom 26.06.2022
63 Min.Folge vom 26.06.2022

Sparen, frieren, zittern: Droht ein eiskalter Winter? // Wirtschaftskrieg ums Gas: Sitzt Russland am längeren Ast? // Wirtschaft vor dem Crash: Sind die guten Zeiten endgültig vorbei? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Rainer Hank, Wirtschaftsjournalist, Johannes Benigni, Energieexperte, Walter Hämmerle, Chefredakteur der Wiener Zeitung, Heimo Lepuschitz, Kommunikationsexperte

