Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 7: Der Talk am 27.02.
71 Min.Folge vom 27.02.2022
Krieg inmitten Europas: Wie weit geht Putin? Droht ein Dritter Weltkrieg? - Moderation: Michael Fleischhacker - Gäste: Journalistin Anna Rose von "Echo Moskwy", Kommentator Harald Martenstein von "DIE ZEIT", Videoblogger GeraldGrosz und der Militärstratege des österreichischen Bundesheeres, Bruno Hofbauer.
Altersfreigabe:
0