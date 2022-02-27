Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 2Folge 7vom 27.02.2022
Krieg inmitten Europas: Wie weit geht Putin? Droht ein Dritter Weltkrieg? - Moderation: Michael Fleischhacker - Gäste: Journalistin Anna Rose von "Echo Moskwy", Kommentator Harald Martenstein von "DIE ZEIT", Videoblogger GeraldGrosz und der Militärstratege des österreichischen Bundesheeres, Bruno Hofbauer.

ServusTV
