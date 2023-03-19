Duell um die Macht: Droht die Spaltung der SPÖ?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 10: Duell um die Macht: Droht die Spaltung der SPÖ?
61 Min.Folge vom 19.03.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Tessa Szyszkowitz, Journalistin und London-Korrespondentin, Christian Rainer, ehem. Chefredakteur „profil“, Bernhard Heinzlmaier, Jugendkulturforscher, Josef Cap, ehem. SPÖ-Klubobmann
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0