Selenskyj-Rede im Parlament: Werden wir in den Krieg gezogen?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 12: Selenskyj-Rede im Parlament: Werden wir in den Krieg gezogen?
69 Min.Folge vom 02.04.2023
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Frauke Petry, ehem. AfD-Politikerin, Richard Schmitt, Chefredakteur „eXXpress.at“, Walter Feichtinger, Geopolitik-Experte und Brigadier a.D., Albert Fortell, Schauspieler
