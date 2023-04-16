Geheimdienst-Leaks: USA bis auf die Knochen blamiert?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 13: Geheimdienst-Leaks: USA bis auf die Knochen blamiert?
67 Min.Folge vom 16.04.2023
Geheimdienst-Papiere: USA bis auf die Knochen blamiert? // Nach den Ukraine-Leaks: Offensive zum Scheitern verurteilt? // Säbelrasseln um Taiwan: Kommt der Große Krieg? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Gerald Markel, Polit-Blogger und Unternehmer, Michael Laczynski, Journalist bei der „Presse“, Susanne Weigelin-Schwiedrzik, China-Expertin, Andrew Denison, US-amerikanischer Publizist
