Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Erfolg für Erdogan: Warum wählen ihn die Austro-Türken?

ServusTVStaffel 3Folge 18vom 21.05.2023
65 Min.Folge vom 21.05.2023

Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christian Ultsch, stellvertretender Chefredakteur „Die Presse“, Eva Schütz, Herausgeberin „Exxpress.at“, Ercan Karaduman, Politikberater, Kenan Güngör, Soziologe

