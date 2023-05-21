Erfolg für Erdogan: Warum wählen ihn die Austro-Türken?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 18: Erfolg für Erdogan: Warum wählen ihn die Austro-Türken?
65 Min.Folge vom 21.05.2023
Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Christian Ultsch, stellvertretender Chefredakteur „Die Presse“, Eva Schütz, Herausgeberin „Exxpress.at“, Ercan Karaduman, Politikberater, Kenan Güngör, Soziologe
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0