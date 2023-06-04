Siegesfeier für den Sultan: Ist die Integration gescheitert?Jetzt kostenlos streamen
Folge 19: Siegesfeier für den Sultan: Ist die Integration gescheitert?
68 Min.Folge vom 04.06.2023
Bei Gast-Moderator Claus Strunz diskutieren: Politik-Blogger Gerald Markel, Unternehmensberaterin und Publizistin Eva Glawischnig, der türkischstämmige Menschenrechts-Aktivist Ali Utlu sowie Autor und Filmemacher Jürgen Todenhöfer
