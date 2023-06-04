Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Siegesfeier für den Sultan: Ist die Integration gescheitert?

ServusTVStaffel 3Folge 19vom 04.06.2023
Siegesfeier für den Sultan: Ist die Integration gescheitert?

Siegesfeier für den Sultan: Ist die Integration gescheitert?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 19: Siegesfeier für den Sultan: Ist die Integration gescheitert?

68 Min.Folge vom 04.06.2023

Bei Gast-Moderator Claus Strunz diskutieren: Politik-Blogger Gerald Markel, Unternehmensberaterin und Publizistin Eva Glawischnig, der türkischstämmige Menschenrechts-Aktivist Ali Utlu sowie Autor und Filmemacher Jürgen Todenhöfer

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen