Weltwirtschaftsforum in Davos: Diktat der Elite?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 2: Weltwirtschaftsforum in Davos: Diktat der Elite?
67 Min.Folge vom 22.01.2023
Weltwirtschaftsforum in Davos: Diktat der Elite? // Klimaschutz über alles: Grundrechte in Gefahr? // Militärkonferenz in Ramstein: Krieg ohne Ende? Darüber diskutieren bei Michael Fleischhacker: Barbara Tóth, Falter-Journalistin, Johannes Varwick, Politikwissenschaftler, Roland Tichy, Publizist, Heimo Lepuschitz, Politikberater
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0