Wirtschaft in der Krise: Österreich vor dem Abgrund?

ServusTVStaffel 3Folge 4vom 05.02.2023
67 Min.Folge vom 05.02.2023

Wirtschaft in der Krise: Österreich vor dem Abgrund? // Ringen um die Ukraine: Unterstützung um jeden Preis? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor, Roger Köppel, Chefredaktor der Schweizer „Weltwoche“ , Eva Glawischnig, Ex-Grünen Politikerin, Jürgen Todenhöfer, Publizist und Filmemacher

ServusTV
