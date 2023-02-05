Wirtschaft in der Krise: Österreich vor dem Abgrund?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 4: Wirtschaft in der Krise: Österreich vor dem Abgrund?
67 Min.Folge vom 05.02.2023
Wirtschaft in der Krise: Österreich vor dem Abgrund? // Ringen um die Ukraine: Unterstützung um jeden Preis? Bei Katrin Prähauser diskutieren: Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor, Roger Köppel, Chefredaktor der Schweizer „Weltwoche“ , Eva Glawischnig, Ex-Grünen Politikerin, Jürgen Todenhöfer, Publizist und Filmemacher
