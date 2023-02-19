Ein Jahr Krieg: Wann endet der europäische Alptraum?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 6: Ein Jahr Krieg: Wann endet der europäische Alptraum?
68 Min.Folge vom 19.02.2023
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der "BILD"-Zeitung, Hajo Funke, Politikwissenschaftler und Blogger, Andrea Komlosy, Historikerin, Walter Feichtinger, Sicherheits-Experte und ehem. Brigadier
