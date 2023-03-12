Richtungsstreit und Kanzlerrede: Österreichs Parteien am Irrweg?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 9: Richtungsstreit und Kanzlerrede: Österreichs Parteien am Irrweg?
66 Min.Folge vom 12.03.2023
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Eva Schütz, Herausgeberin „Exxpress.at“, Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur des „profil“, Gerald Markel, Unternehmer und Polit-Blogger, Reinhard Heinisch, Politikwissenschaftler
