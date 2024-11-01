Polens Wirtschaftswachstum: Das ErfolgsgeheimnisJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Polens Wirtschaftswachstum: Das Erfolgsgeheimnis
5 Min.Folge vom 01.11.2024
Polen hat sich vom Krisenmanager zur Wirtschaftsmacht Europas entwickelt – mit niedrigen Steuern, Milliardeninvestitionen und einem starken Industrie- und Logistiksektor. Als zweitgrößter Exporteur von Lithium-Ionen-Batterien liegt das Land technologisch weit vorne. Doch kann Polen seinen Erfolgskurs auch ohne EU-Fördergelder halten?
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT