Innovation, Tourismus & Automotive – So pusht Thailand seine Wirtschaft

Joyn PartnersStaffel 1Folge 40vom 01.03.2025
Innovation, Tourismus & Automotive – So pusht Thailand seine Wirtschaft

Folge 40: Innovation, Tourismus & Automotive – So pusht Thailand seine Wirtschaft

8 Min.Folge vom 01.03.2025

Thailands Wirtschaft wächst rasant und profitiert von seiner zentralen Lage im ASEAN-Raum, niedriger Inflation und einem boomenden Tourismus. Trotz politischer Umbrüche bleibt das Land wirtschaftlich stabil und setzt auf Digitalisierung, E-Mobilität und Infrastrukturprojekte. Während Fachkräftemangel eine Herausforderung darstellt, eröffnet Thailands internationale Vernetzung mit der EU, EFTA und BRICS neue Chancen für Unternehmen und Investoren.

