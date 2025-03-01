Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milliardenmarkt Haustiere: So viel Geld steckt dahinter!

Joyn PartnersStaffel 1Folge 41vom 01.03.2025
Folge 41: Milliardenmarkt Haustiere: So viel Geld steckt dahinter!

5 Min.Folge vom 01.03.2025

Haustiere sind längst mehr als nur Begleiter – sie sind ein milliardenschwerer Markt. In Ländern wie Japan, wo es mittlerweile mehr Hunde und Katzen als Kinder gibt, zeigt sich der Trend besonders deutlich. Von Luxusfutter bis Tierhotels wächst die Branche rasant und wirft gleichzeitig Fragen über gesellschaftliche Entwicklungen und den Arbeitsmarkt auf.

