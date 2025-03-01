Milliardenmarkt Haustiere: So viel Geld steckt dahinter!Jetzt kostenlos streamen
Folge 41: Milliardenmarkt Haustiere: So viel Geld steckt dahinter!
Folge vom 01.03.2025
Haustiere sind längst mehr als nur Begleiter – sie sind ein milliardenschwerer Markt. In Ländern wie Japan, wo es mittlerweile mehr Hunde und Katzen als Kinder gibt, zeigt sich der Trend besonders deutlich. Von Luxusfutter bis Tierhotels wächst die Branche rasant und wirft gleichzeitig Fragen über gesellschaftliche Entwicklungen und den Arbeitsmarkt auf.
