Folge 42: Lithium, Kupfer und Co: Warum Chile für Europa so wichtig ist
4 Min.Folge vom 01.03.2025
Seit Kurzem ist das modernisierte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Chile in Kraft – ein strategischer Schritt für Europas Rohstoffsicherheit. Chile, reich an Lithium und Kupfer, spielt eine Schlüsselrolle in der grünen Transformation und hilft der EU, ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren. Doch Umweltfragen und geopolitische Interessen werfen die Frage auf: Ist das wirklich eine nachhaltige Lösung?
