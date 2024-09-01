Warum Marokko mehr Autos nach Europa exportiert als China und JapanJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 26: Warum Marokko mehr Autos nach Europa exportiert als China und Japan
"Marokko hat sich in den letzten 15 Jahren zur größten Autonation Afrikas hochgearbeitet. Die Produktionskapazität hat sich in dieser Zeit fast verachtfacht: Während 2009 noch 90.000 Fahrzeuge produziert werden konnten, sind es heute 700.000. Bis 2030 soll die Millionen-Marke geknackt werden. Marokko hat sich in den letzten 15 Jahren zur größten Autonation Afrikas entwickelt, mit einer Produktionskapazität von 700.000 Fahrzeugen pro Jahr, von denen 80% nach Europa exportiert werden. Subventionen, ein starkes Verkehrsnetz und EU-Handelsabkommen haben den Boom unterstützt, während der Ausbau der Elektromobilität dank reicher Rohstoffvorkommen und geplanter Batteriefabriken, wie die von Gotion High Tech, vorangetrieben wird."
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick