Urlaub im Zelt, Van und Luxuswohnmobil: So lukrativ ist das Camping-Geschäft

Joyn PartnersStaffel 1Folge 27vom 01.09.2024
5 Min.Folge vom 01.09.2024

Camping erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit, sei es im Zelt, Van oder Wohnmobil. In Deutschland verzeichnete die Branche 2023 Rekordzulassungen, und Länder wie Kroatien, mit 870 Campingplätzen, ziehen zahlreiche Camper an. Auch innovative Startups wie "like2camp" in Österreich fördern das Camping-Erlebnis, während der kanadische Markt mit einem Umsatz von zehn Milliarden Dollar boomt und Glamping sowie umweltschonendes Zubehör zu den Trends gehören.

