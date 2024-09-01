Urlaub im Zelt, Van und Luxuswohnmobil: So lukrativ ist das Camping-GeschäftJetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 27: Urlaub im Zelt, Van und Luxuswohnmobil: So lukrativ ist das Camping-Geschäft
5 Min.Folge vom 01.09.2024
Camping erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit, sei es im Zelt, Van oder Wohnmobil. In Deutschland verzeichnete die Branche 2023 Rekordzulassungen, und Länder wie Kroatien, mit 870 Campingplätzen, ziehen zahlreiche Camper an. Auch innovative Startups wie "like2camp" in Österreich fördern das Camping-Erlebnis, während der kanadische Markt mit einem Umsatz von zehn Milliarden Dollar boomt und Glamping sowie umweltschonendes Zubehör zu den Trends gehören.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT