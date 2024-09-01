Chinas E-Commerce-Revolution: Die Zukunft des OnlinehandelsJetzt kostenlos streamen
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Folge 28: Chinas E-Commerce-Revolution: Die Zukunft des Onlinehandels
3 Min.Folge vom 01.09.2024
China revolutioniert den E-Commerce mit innovativen Technologien und einer Infrastruktur, die ultraschnelle Lieferungen ermöglicht. Von Livestreaming bis hin zu KI-generierten Verkaufspersönlichkeiten und autonomen Lieferfahrzeugen setzt China neue Maßstäbe. Dieses Video bietet einen spannenden Einblick in die Zukunft des E-Commerce und dessen Einfluss auf den globalen Markt.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: LOOKAUT