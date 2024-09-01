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Chinas E-Commerce-Revolution: Die Zukunft des Onlinehandels

Joyn PartnersStaffel 1Folge 28vom 01.09.2024
Chinas E-Commerce-Revolution: Die Zukunft des Onlinehandels

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Folge 28: Chinas E-Commerce-Revolution: Die Zukunft des Onlinehandels

3 Min.Folge vom 01.09.2024

China revolutioniert den E-Commerce mit innovativen Technologien und einer Infrastruktur, die ultraschnelle Lieferungen ermöglicht. Von Livestreaming bis hin zu KI-generierten Verkaufspersönlichkeiten und autonomen Lieferfahrzeugen setzt China neue Maßstäbe. Dieses Video bietet einen spannenden Einblick in die Zukunft des E-Commerce und dessen Einfluss auf den globalen Markt.

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