Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOOKAUT

Cool Japan: Wie Hello Kitty & Co. die Welt erobern

Joyn PartnersStaffel 1Folge 29vom 01.09.2024
Cool Japan: Wie Hello Kitty & Co. die Welt erobern

Cool Japan: Wie Hello Kitty & Co. die Welt erobernJetzt kostenlos streamen

LOOKAUT

Folge 29: Cool Japan: Wie Hello Kitty & Co. die Welt erobern

5 Min.Folge vom 01.09.2024

Hello Kitty, die ikonische weiße Katze mit roter Schleife, feiert ihren 50. Geburtstag und bleibt ein wichtiger wirtschaftlicher Botschafter Japans, neben Pokémon und Super Mario. Diese Charaktere prägen weltweit die Popkultur und sind Teil des „Cool Japan“-Phänomens. Sanrio, das Unternehmen hinter Hello Kitty, plant nun den Einstieg in die digitale Welt und das Gaming, während Japans Softcontent-Markt weiterhin boomt und die Regierung mit der „Cool Japan Strategy“ den globalen Einfluss weiter ausbauen will.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

LOOKAUT
Joyn Partners
LOOKAUT

LOOKAUT

Alle 1 Staffeln und Folgen