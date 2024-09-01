Zuckerkonsum: Wer nascht am meisten?Jetzt kostenlos streamen
Folge 30: Zuckerkonsum: Wer nascht am meisten?
4 Min.Folge vom 01.09.2024
Zucker ist aus unserer Ernährung kaum wegzudenken, obwohl der Konsum in vielen Ländern die Empfehlungen der WHO deutlich übersteigt. Dieses Video beleuchtet die Geschichte des Zuckers, seine zentrale Rolle in der Lebensmittelindustrie und die globalen Konsumtrends. Dabei werden auch die gesundheitlichen Risiken und Wege zu einem bewussteren Zuckerkonsum aufgezeigt.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
