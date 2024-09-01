Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Donau: Europas wichtige Wasserstraße

Joyn PartnersStaffel 1Folge 31vom 01.09.2024
Folge 31: Die Donau: Europas wichtige Wasserstraße

4 Min.Folge vom 01.09.2024

Die Donau, als einzige große West-Ost-Wasserstraße Europas, verbindet auf ihren 2.800 Kilometern zehn Länder und dient sowohl dem Tourismus als auch dem internationalen Handel. Wichtige Häfen entlang des Flusses, wie Regensburg im Norden und Konstanza in Rumänien, spielen eine zentrale Rolle für den Güterumschlag – insbesondere seit der Ukraine-Krise, die zu einer Verlagerung der Getreidetransporte nach Rumänien führte.

