Ford und Tesla: Günstige E-Autos gegen Konkurrenz aus China
Folge 33: Ford und Tesla: Günstige E-Autos gegen Konkurrenz aus China
5 Min.Folge vom 01.11.2024
Die USA sind ein Schlüsselakteur der globalen Automobilindustrie, wobei Tesla den Elektroautomarkt dominiert, jedoch wachsendem Druck durch preisgünstige Modelle chinesischer Hersteller ausgesetzt ist. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen Ford, Tesla und Rivian auf erschwinglichere E-Autos.
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
