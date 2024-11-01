Aufbruch oder Chaos – Wohin steuert Argentinien unter Javier Milei?Jetzt kostenlos streamen
LOOKAUT
Folge 34: Aufbruch oder Chaos – Wohin steuert Argentinien unter Javier Milei?
5 Min.Folge vom 01.11.2024
Javier Milei, seit Dezember 2023 Präsident Argentiniens, verfolgt mit seinem radikalen Reformkurs das Ziel eines minimalen Staates und eines maximalen Marktes. In seinem ersten Jahr kürzte er Staatsausgaben massiv, schloss Ministerien und strich Subventionen, was die Inflation senkte, aber Armut und Rezession verschärfte. Ein Hoffnungsschimmer ist das Investitionsprogramm RIGI, das für 2025 einen wirtschaftlichen Aufschwung verspricht. Mileis polarisierende Politik spaltet weiterhin die Bevölkerung zwischen Hoffnung und Sorge.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LOOKAUT
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© LOOKAUT