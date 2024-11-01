Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aufbruch oder Chaos – Wohin steuert Argentinien unter Javier Milei?

Aufbruch oder Chaos – Wohin steuert Argentinien unter Javier Milei?

Javier Milei, seit Dezember 2023 Präsident Argentiniens, verfolgt mit seinem radikalen Reformkurs das Ziel eines minimalen Staates und eines maximalen Marktes. In seinem ersten Jahr kürzte er Staatsausgaben massiv, schloss Ministerien und strich Subventionen, was die Inflation senkte, aber Armut und Rezession verschärfte. Ein Hoffnungsschimmer ist das Investitionsprogramm RIGI, das für 2025 einen wirtschaftlichen Aufschwung verspricht. Mileis polarisierende Politik spaltet weiterhin die Bevölkerung zwischen Hoffnung und Sorge.

