Malo Korrigan
Folge 10: Das kalte Universum
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Sonderbare Insekten von dem neu entdeckten Planeten E.M.451 dringen unbemerkt in Malos Raumschiff ein und verbreiten sich von dort auf Dolores' Schiff. Die Insekten verursachen unglaubliche Hitze und werden zur lebensgefährlichen Bedrohung für Cyana.
Malo Korrigan
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF