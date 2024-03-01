Malo Korrigan
Folge 3: Operation Sharatan
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Auf dem Weg nach Oort-Kali kollidiert die Starduke mit einem alten Einmannraumschiff. Auf diesem entdecken Malo und Cyana ein kleines Mädchen in einer Kältekammer. Sie nehmen das Kind mit auf die Starduke und handeln sich damit einige Probleme ein.
