Malo Korrigan
Folge 19: Iris Anne
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die schöne Iris-Ann bietet Malo und seinen Freunden, die mal wieder pleite und auf der Flucht vor den Gerichtsvollziehern sind, ihre Hilfe an. Unterwegs umgarnt sie Malo. Dieser merkt zu spät, dass Iris-Ann etwas im Schilde führt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Malo Korrigan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF