Malo Korrigan
Folge 8: Rotes Gold
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Malo und seinen Freunden bleiben nur wenige Stunden Zeit, um einen Krieg in der Kosmokratischen Liga zu verhindern. Schuld sind Grenzzwischenfälle in den Sonnensystemen Laesri und Olnesa. Beide Völker rüsten ihre Kriegsschiffe auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Malo Korrigan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF