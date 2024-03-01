Malo Korrigan
Folge 2: Der alte Krieger
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Als die Starduke den berüchtigten Pferdekopfnebel passiert, explodiert ein Motor des Raumschiffs. Malo und Jonas müssen auf dem Planeten Reticuli-Trimm notlanden, um die Starduke zu reparieren, doch dort werden sie angegriffen.
