Malo Korrigan
Folge 20: Eine Frage des Vertrauens
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Das Konsortium will sich das Monopol auf eine neue Sternenroute aneignen. Das wird auch gelingen, wenn Malo und seine Crew nicht beweisen können, dass die Truckerraumschiffe ebenfalls durchkommen.
Altersfreigabe:
6
