Malo Korrigan
Folge 6: Gruiks
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Malo hat einen neuen Auftrag: Er muss eine Ladung von Gruiks suchen, galaktischen Mastschweinen, die im All verschwunden sind. Als er diese findet, macht er eine beunruhigende Entdeckung: Sie sind vom Konsortium geschaffene, genmanipulierte Wesen.
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Malo Korrigan
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Altersfreigabe:
6
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