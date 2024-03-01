Malo Korrigan
Folge 9: Die Piraten
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Raumstation Azer 551 wurde von Piraten angegriffen. Die Besatzung der Starduke kann ein kleines, sonderbares Wesen aus den Trümmern retten. Dieses entpuppt sich an Bord des Raumschiffs jedoch schnell als kleiner Teufel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Malo Korrigan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF