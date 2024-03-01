Malo Korrigan
Folge 11: Im Sturm erobert
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Crew entdeckt seltene Himmelswale in der Atmosphäre eines gigantischen Gasplaneten. Malo muss beweisen, dass die vom Aussterben bedrohten Tiere nicht gefährlich sind, und sie vor ihrer völligen Vernichtung bewahren.
