Malo Korrigan

RiCStaffel 1Folge 11vom 01.03.2024
Folge 11: Im Sturm erobert

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Die Crew entdeckt seltene Himmelswale in der Atmosphäre eines gigantischen Gasplaneten. Malo muss beweisen, dass die vom Aussterben bedrohten Tiere nicht gefährlich sind, und sie vor ihrer völligen Vernichtung bewahren.

