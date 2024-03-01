Zum Inhalt springenBarrierefrei
Malo Korrigan
Staffel 1
Folge 4
vom 01.03.2024
24 Min.
Ab 6

Aufgrund technischer Probleme muss die Starduke auf einem Asteroiden notlanden. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieser lebt und sich gegen die Eindringlinge zur Wehr setzt. Die Passagiere der Starduke könnten möglicherweise helfen.

