Malo Korrigan
Folge 4: FDX 7 lebt
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Aufgrund technischer Probleme muss die Starduke auf einem Asteroiden notlanden. Es stellt sich jedoch heraus, dass dieser lebt und sich gegen die Eindringlinge zur Wehr setzt. Die Passagiere der Starduke könnten möglicherweise helfen.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF