Malo Korrigan
Folge 17: Das Geschenk
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Malo tappt in eine gemeine Falle: Er erhält den Auftrag, dem jungen König eines von Riesen bewohnten Planeten ein "Geschenk" zu überbringen. Zu spät merkt Malo, dass es sich dabei um ihn selbst und sein Raumschiff handelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Malo Korrigan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF