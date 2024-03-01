Zum Inhalt springenBarrierefrei
Malo Korrigan

Das Geschenk

RiC Staffel 1 Folge 17 vom 01.03.2024
Das Geschenk

Das GeschenkJetzt kostenlos streamen

Malo Korrigan

Folge 17: Das Geschenk

24 Min. Folge vom 01.03.2024 Ab 6

Malo tappt in eine gemeine Falle: Er erhält den Auftrag, dem jungen König eines von Riesen bewohnten Planeten ein "Geschenk" zu überbringen. Zu spät merkt Malo, dass es sich dabei um ihn selbst und sein Raumschiff handelt.

Malo Korrigan
RiC
Malo Korrigan

Malo Korrigan

