Malo Korrigan

Der Sternenstrahl

RiCStaffel 1Folge 15vom 01.03.2024
Der Sternenstrahl

Der Sternenstrahl

Malo Korrigan

Folge 15: Der Sternenstrahl

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Die Starduke wird von einem Garkil-Schiff verfolgt. Plötzlich werden beide Raumschiffe in ein riesiges Schwarzes Loch hineingesogen und in eine andere Galaxie transportiert. Malo überredet den Anführer der Garkils, gemeinsam einen Rückweg zu suchen.

