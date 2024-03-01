Malo Korrigan
Folge 15: Der Sternenstrahl
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Die Starduke wird von einem Garkil-Schiff verfolgt. Plötzlich werden beide Raumschiffe in ein riesiges Schwarzes Loch hineingesogen und in eine andere Galaxie transportiert. Malo überredet den Anführer der Garkils, gemeinsam einen Rückweg zu suchen.
